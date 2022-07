Di Maria: “La Juve è la squadra migliore d’Italia”

Angel Di Maria ha parlato al canale Twitch della Juventus.

Intervista Di Maria

“Per me è una nuova tappa. Sono molto felice. Sin dal primo momento in cui ho detto sì, mi sono sentito subito a casa, come in una famiglia in cui si prendono cura di te. Questo mi rende veramente felice. Sono qui per vincere trofei”.

“Cosa significa per me la Juventus? Sono stato nelle migliori squadre di ogni Paese, qua in Italia la squadra migliore è la Juventus. So che non ha vinto la Coppa Italia e lo Scudetto, la motivazione principale è stata quella di venire qui e vincere tutto con la Juve. Voglio vincere più titoli possibili, giocare nella Juve ti dà la possibilità di farlo”.

“Perché ho scelto la 22? Mi ha ricordato la Champions League vinta col Real Madrid e so che la Juventus vuole vincerla. Cosa prometto ai tifosi? L’impegno, il sacrificio e la mentalità di vincere il maggior numero di trofei possibili”.

“L’unica cosa che posso promettere è impegno e sacrificio per vincere, darò sempre il massimo, questo non mancherà mai, speriamo di poter vincere tutto”.