“Il vero colpo della Serie A è Pogba!”, l’avviso dell’ex bomber

Bruno Giordano, ex bandiera di Lazio e Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport sul mercato della Serie A e sulla Juventus.

Intervista Giordano

Su Dybala-Lukaku-Lautaro o Di Maria-Vlahovic-Chiesa – «È proprio un bello scegliere. Per mio gusto dico Dybala-Lukaku-Lautaro, anche perché ci sono almeno due giocatori che hanno già giocato insieme a lungo e ad alti livelli, poi c’è Martinez che secondo me è il più forte in assoluto di questi sei perché ha tutto ciò che deve avere un attaccante. Si tratta in ogni caso di due tridenti che farebbero la differenza anche in Europa, ne sono convinto. Ma il vero grande colpo è un altro secondo me».

Su Pogba – «È lui l’acquisto più importante di tutti. Allo United non è andata come voleva ma sa fare tutto, è il leader della Francia campione del mondo, ha voglia di dimostrare. Parliamo di un top player che porterebbe anche personalità oltre che la sua immensa classe».