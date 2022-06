“Ha un mancino micidiale”. Jugovic incorona Kostic

Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, parla di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Jugovic

Su Kostic – «Lo conosco da quando aveva 17 anni e giocava al Radnicki, un piccolo club della Serbia centrale. Il suo forte sono i cross dalla fascia e, arrivasse alla Juve, soprattutto Vlahovic potrebbe giovarsi dei suoi assist»

Sul paragone con Krasic – «C’è una differenza sostanziale: Filip ha imparato a fare anche la fase difensiva, tanto che all’Eintracht ha fatto spesso il laterale a tutta fascia. Krasic, invece, andò in crisi in bianconero quando gli fu chiesto di non pensare solo ad attaccare…»