Intervista Milik: “Juve tra le big del mondo”

Arek Milik è un nuovo giocatore della Juve. E non ha nascosto la sua emozione ai microfoni di Juventus Tv.

Intervista Milik

«Sono molto emozionato, è un bellissimo giorno. Sono in una grande squadra, una delle più grandi che esistono. Sono anche felice di tornare in Italia. Arrivo in una squadra che ha il suo modo di giocare e con calciatori forti. Io spero di poter crescere con loro, dare il mio contributo e diventare ancora migliore. Ho scelto il numero 14 perché era quello di Thierry Henry, uno dei miei idoli. E poi gli altri erano tutti occupati…»