Raspadori: “Juve? Mi fa piacere essere accostato”

Intervistato da “Sportweek”, l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori parla del suo futuro e delle voci che lo accostano alla Juventus per la prossima stagione.

Intervista Raspadori

Sul mercato – “Lo vivrò con equilibrio. La società farà le sue valutazioni, io sono tranquillo e felice di quello che sto facendo. Grande salto? Penso di essere pronto perchè do sempre il massimo ogni giorno e mi porta a sentirmi pronto per i grandi cambiamenti”

Sulla Juve – “Quando si è accostati a certi club è motivo di orgoglio, non si può fare altro che essere contenti. Il nostro sogno è sempre quello di puntare al massimo e quindi fa piacere. Dybala? Penso che sia un campione, è difficile paragonare un ragazzo agli inizi come me con lui. Se gli assomiglio è nel collegare il gioco essendo un attaccante”