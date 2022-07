L’ex Tacchinardi: “De Ligt come Zidane, vi spiego”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi, per parlare di Juventus e De Ligt.

De Ligt come Zidane, l’idea di Tacchinardi

Ecco cosa ha detto Tacchinardi: “Dopo l’annata non positiva dell’anno scorso, la Juve, è normale che voglia vincere. Per vincere bisogna mettere dentro qualcosa, De Ligt può essere lo Zidane del passato: dalla sua vendita possono arrivare tanti giocatori decisivi. Prendere Koulibaly dietro significa cambiare una squadra, aggiungendo giocatori come Pogba o Di Maria”