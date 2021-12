Intrigo Vlahovic Juve, ora c’è un nuovo ostacolo

Il conto alla rovescia segna -1. Meno un mese all’apertura del mercato di gennaio. Non è ancora tempo di affondi, ma una cosa è certa: tra i protagonisti della sessione invernale ci sarà Dusan Vlahovic. Il divorzio tra il bomber serbo e la Fiorentina è annunciato da ottobre, da quando il patron viola Rocco Commisso ha ufficializzato lo stop alle trattative per il rinnovo del contratto (scadenza 2023).

Una cosa è certa: i bianconeri, a caccia di un centravanti top, un tentativo lo effettueranno. Vlahovic convince sotto tutti i punti di vista.

Intrigo Vlahovic Juve, ecco come stanno le cose

È già un nove di livello, il miglior bomber del 2000 dopo Erling Haaland, ma avendo 21 anni ha ancora ampi margini di miglioramento. Più che un acquisto, sarebbe un investimento sicuro. Ecco perché alla Continassa non sono spaventati a priori dalle richieste della Fiorentina, che punta a guadagnare 60-70 milioni dal proprio gioiello.

Alla Fiorentina vorrebbero evitare un “Chiesa bis” e l’obiettivo continua a essere quello di convincere Vlahovic a prendere in considerazione una soluzione alternativa. Meglio se ricca e inglese. Il Tottenham degli italiani Paratici e Conte resta in corsa, ma negli ultimi giorni è segnalato in forte avanzamento l’interesse dell’Arsenal.

I Gunners puntano sull’asse con la Fiorentina per tentare l’anticipo sulla Juventus in inverno o in estate. Qualche passo importante è già stato mosso, però l’ultima parola spetterà a Vlahovic. E al momento il serbo sembra più concentrato a segnare che a decidere.

vlahovic-triste-fiorentina

