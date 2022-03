Jorginho alla Juve – Nello showroom di Stamford Bridge c’è l’imbarazzo della scelta. Con opportunità a prima vista inarrivabili: in particolare incuriosisce la Juve il prezzo di Jorginho, il direttore d’orchestra che Max Allegri da tempo ha posto in cima alla lista dei suoi preferiti nel ruolo. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione.

La scorsa estate il tecnico toscano ha premuto a lungo per avere in prestito Pjanic: niente da fare, mancavano i fondi per i noti problemi di bilancio. Ora, invece, l’affare appare alla portata.

Jorginho alla Juve, nuova idea di Cherubini

Innanzitutto il regista italo-brasiliano Jorginho ha il contratto in scadenza tra appena 15 mesi e il costo del suo cartellino è chiaramente sceso. Al Chelsea, peraltro, la situazione è intricata, c’è il rischio concreto che la decisione di Abramovich di mettere in vendita il club comporti delle conseguenze dirette sul mercato.

Le cronache di questi giorni parlano di trattative già avviate per la cessione del pacchetto di maggioranza con una richiesta di 3,3 miliardi di euro. Tutto è in divenire, ma l’unico aspetto certo è che le sanzioni a carico dell’oligarca di origine russa creano evidenti problemi finanziari al club di Stamford Bridge.

Chiaramente le attenzioni della Juve lusingano il giocatore, anche perché stavolta (a differenza di due anni fa, quando c’era Sarri) tutto può avvenire in maniera più naturale. Dopo quattro anni in Premier League il centrocampista nato a Imbituba è pronto a voltar pagina, ben consapevole che alla Continassa stanno lavorando per aprire un altro ciclo ambizioso.

Il costo del suo ingaggio è relativamente alla portata, visto che può usufruire dell’ormai famoso Decreto Crescita: vale a dire quello sconto del 50% sulle tasse. Con questi presupposti, insomma, anche un ingaggio da 6 milioni netti costerebbe ai bianconeri 9 milioni al lordo.