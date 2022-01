Jorginho alla Juve, il piano per il centrocampo

Jorginho alla Juve – I colpi per il futuro prossimo, soprattutto in vista dell’estate. Dopo il botto Dusan Vlahovic, ecco che la Juventus pensa già a sistemare il centrocampo. I grandi investimenti della Juve, scrive la Gazzetta, vanno oltre e arrivano all’estate.

Alla Continassa sono già all’opera, in largo anticipo. Da più di una stagione resta insoluto il problema del regista e sta a Federico Cherubini risolverlo.

Jorginho alla Juve, può arrivare a giugno

Come riporta la Rosea, è in grande evidenza il nome di Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2023. A 30 anniper lui l’idea di tornare in Italia può essere intrigante, soprattutto se accompagnata da un progetto importante come la Juve. Qualche approccio c’è già stato con l’entourage, ma la strada è lunga.

A Torino stanno studiando anche Frenkie De Jong, perno della nazionale olandese in difficoltà al Barcellona dopo essere arrivato per 75 milioni di euro. Il suo sacrificio appare necessario e la Juve c’è. Con lei anche Chelsea e Bayern Monaco, ma c’è.

E qualche sussurro è arrivato anche per un prestito in questi ultimi giorni di mercato, una pista molto complessa per il momento.

jorginho-chiesa-chelsea-juve

fonte: ilbianconero.com