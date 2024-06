“Juve?”, agente Di Lorenzo spiazza: dichiarazioni a sorpresa

Calciomercato Juve: torna a parlare l’agente di Giovanni Di Lorenzo, giocatore in rottura col Napoli e finito nel mirino bianconero col Dt Cristiano Giuntoli pronto a cogliere un’occasione preziosissima per un suo pupillo che prese anni fa dall’Empoli. L’esterno, attualmente in nazionale per Euro 2024, sarebbe tra l’altro un profilo perfetto per il nuovo 4-2-3-1 juventino considerando qualità, caratteristiche uniche ed esperienza.

Calciomercato Juve, agente Di Lorenzo spiazza

Sembra tuttavia che Mario Giuffredi, procuratore del calciatore intervenuto a TvPlay, abbia provato lievemente ad aggiustare il tiro dopo gli ultimi incontro con la società azzurra e in particolare il muro totale di Antonio Conte che non vuole saperne di un’uscita del calciatore. Possibile dietrofront? Anche perché il manager, almeno pubblicamente, ha smentito anche la possibilità bianconera.

“Spiragli per la permanenza? Posso solo dire che come nella vita anche nel calcio tutto è possibile. Sono convinto che tutto questo caos sia venuto fuori solo perché è uscito fuori il nome della Juventus, ma posso assicurare che non ho mai parlato con Giuntoli e non siamo mai stati contattati”, ha dichiarato a sorpresa l’agente. Il quale, giusto per non ribaltare completamente versione rispetto all’inizio, ha comunque evidenziato che: “Non esiste solo la Juventus, non è escluso che possa andare anche altrove”.