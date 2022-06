La Juve attende Di Maria, spunta un gesto dall’agente

Angel Di Maria deve ancora dire sì e la Juventus s’aspetta (e spera) che lo faccia presto, magari già a metà settimana, per poter programmare visite e firma e chiudere una trattativa che va avanti già da un po’. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Affare Di Maria, nuovi contatti

Ieri ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza e il clan del giocatore. Le sensazioni sono positive: il procuratore Pirosanto, ha apprezzato molto lo sforzo per andare incontro alle esigenze del suo assistito. Sul tavolo c’è un annuale a circa 7 milioni di euro con un’eventuale opzione per il secondo a favore di Di Maria. L’esterno vuole legarsi per un solo anno perché ha già deciso che dopo il Mondiale vuole chiudere la carriera al Rosario Central. Al momento è l’unica pervenuta, dal Barcellona è arrivata solo una promessa verbale.