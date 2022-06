Juve su Berardi, ecco come può arrivare

La principale alternativa all’ex Paris Saint-Germain Angel Di Maria è Domenico Berardi, per il quale la Juventus ha preso contatto con il Sassuolo. Ne parla Tuttosport.

Juventus su Berardi?

Potrebbe trasformarsi in trattativa in caso di rifiuto del Fideo. Non necessariamente, però. Perché per quanto il costo sia decisamente più alto, poco meno del doppio, rispetto ai 30-35 milioni che il Sassuolo chiederebbe per Berardi, la società bianconera non perde di vista Nicolò Zaniolo. Contatti ce ne sono stati e continueranno a essercene, tanto più che a curare i suoi interessi è lo stesso entourage di Arnautovic. Resta calda anche la pista Kostic, più sfumate altre ipotesi come Pulisic e Mudryk.