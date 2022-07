Juve su Bremer? Rivelazione di Cairo sul prezzo

Gleison Bremer, miglior difensore della A per decisione della Lega e per evidenza del campo, piace alla Juventus e all’Inter. Ma quanto costa? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve su Bremer, il prezzo

Il Torino dà una valutazione complessiva di 50 milioni. Ieri si è pronunciato il presidente del club Urbano Cairo, durante la presentazione dei palinsesti di La7. Gli è stato chiesto se esista «un prezzo giusto» per il brasiliano ed ecco la risposta: «Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l’ho visto lunedì. Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell’offerta adeguata l’avrei venduto. Però se, con tutto il rispetto, ci sono offerte da 70 milioni per Skriniar, che ha due anni in più, allora credo che Bremer valga più dei numeri che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo, ma non gli ho promesso di mandarlo di qua o di là…».