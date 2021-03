Juve Buffon, ancora insieme: ecco perché vuole rinnovare

Juve Buffon – Gigi Buffon e la Juventus andranno avanti insieme. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il portiere che a gennaio ha compiuto 43 anni continuerà a vestire la maglia bianconera anche per la prossima stagione. Il contratto in scadenza a giugno non sembra essere un problema, il rinnovo viene visto come una formalità per via del grande rapporto di amicizia e stima che c’è con il presidente Andrea Agnelli.

Ancora non è stata trovata l’occasione giusta per mettere le firme, ma le parti non hanno fretta: alla fine della stagione ci sarà un confronto per valutare insieme il futuro. La Juve ha già fatto la sua scelta, ora tocca a Buffon.

Juve Buffon, rinnovo a fine stagione

LA RINCORSA SU BALLOTTA – Il portiere non ha nessuna intenzione di smettere di giocare: Gigi dà la caccia al record di longevità dell’ex laziale Marco Ballotta che ha giocato tra i pali fino a 44 anni e 38 giorni: “Ha vinto di tutto in carriera, lasci qualcosa anche agli altri” aveva scherzato Ballotta in una vecchia intervista.

Ma Buffon non ne vuole sapere, vuole mettere anche quel record in bacheca superando proprio quel giocatore che aveva incrociato ai tempi del Parma. Ballotta era in prima squadra, Gigi nelle giovanili: qualche allenamento insieme e nulla più. Oggi uno insegue l’altro provando a fermare il tempo che scorre. 43 anni e non sentirli per il portierone, che se dovesse rinnovare giocherebbe la 28a stagione da professionista della quale una sola lontano dall’Italia, in Francia al Psg. Juve-Buffon ancora insieme, mancano solo le firme.

gigi-buffon-bacia-trofeo-scudetto

fonte: ilbianconero.com