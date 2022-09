La Juve cambia modo di fare mercato, la novità

La Juventus studia le prossime mosse, che comprendono il ritorno a una pianificazione di mercato in grado di puntare a giocatori di prospettiva e qualità a cifre contenute in grado di dare un impatto sulle prestazioni e al tempo stesso di generare eventuali plusvalenze. Ne parla Tuttosport.

La Juve cambia modo di fare mercato

I modelli che in questo periodo storico del calcio italiano stanno funzionando, parlando di top club da Champions League, sono quelli di Milan e Napoli: i rispettivi ds, Ricky Massara e Cristiano Giuntoli, hanno saputo pescare da mercati alternativi grazie a un illuminato lavoro di scouting e all’intraprendenza nel compiere scelte coraggiose. Gli esempi più semplici sono Theo Hernandez o Leao in rossonero oppure, prendendo in considerazione il club di De Laurentiis, il georgiano Kvaratskhelia.