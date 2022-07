Juve, cessione in Serie B: è ufficiale

Ora è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia giocherà in Serie B nella prossima stagione e precisamente al Sudtirol.

IL COMUNICATO – “Hans Nicolussi Caviglia giocherà il prossimo campionato in Serie B. Ufficiale il suo prestito fino al 30 giugno 2023 al Südtirol, dove ritroverà in panchina l’ex allenatore della Juventus Under 23, Lamberto Zauli.

Per il centrocampista classe 2000 non sarà una prima volta: Hans, infatti, conta già 29 presenze nella serie cadetta, tutte ottenute con la maglia del Perugia nella stagione 2019/20.

Una crescita costante quella che accompagna Nicolussi Caviglia nel corso della sua giovane carriera, nonostante una serie di infortuni che lo costringono a stare lontano dal campo a lungo. In tal senso, sfortunata la parentesi in Serie A al Parma (stagione 2020/21) dove il ragazzo nato ad Aosta riesce a totalizzare soltanto due presenze nella coppa nazionale prima della rottura del legamento crociato che gli compromette, di fatto, tutto il resto della stagione.

Rientrato in bianconero, prima dell’inizio della stagione 2021/22, recita un ruolo importante, ma soltanto nel finale dopo un lungo percorso di recupero per trovare la condizione fisica ottimale. Il suo apporto, la sua tecnica e la sua personalità sono stati come sempre molto preziosi, soprattutto nella fase playoff dove Hans è sempre sceso in campo, eccezion fatta per la gara di Meda contro il Renate.

Un finale di stagione di alto livello e adesso un’altra chiamata dalla Serie B, per iniziare una nuova e stimolante avventura.

In bocca al lupo, Hans!”