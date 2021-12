Juve De Ligt – Difficile non avere la testa al mercato, in ogni caso. Anche se il campo chiama così tanto a gran voce. Anche se De Ligt è di fatto al centro di ogni questione.

Matthijs ha rubato inevitabilmente il cuore dei tifosi e arriva da una delle migliori prestazioni stagionali, quella di Bologna.

Juve De Ligt, il sondaggio del Barcellona

Con le parole di Raiola è tornato in ballo il tormentone che a Torino avevano patito per Pogba: la sensazione di non essere abbastanza per un talento del genere.

LE SQUADRE – Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è stato un incontro tra Raiola e il board del Barcellona, una settimana fa a Barcellona. Tanti discorsi sul tavolo, anche quello legato al centrale olandese.

E’ stato solo un sondaggio, e tanto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. La clausola che lega De Ligt alla Juve resta di centoventi milioni di euro. Tanta roba. Sarà abbastanza, per Matthijs, per raggiungere il prossimo step?

de-ligt-rugani

fonte: ilbianconero.com