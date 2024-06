Juve-Douglas Luiz, Sky: l’Aston Villa ha dato l’ok per Barrenechea

L’operazione era stata impostata sulla base di un maxi scambio che comprendeva tre giocatori: Douglas Luiz alla Juventus, con Samuel Iling-Junior e appunto Weston McKennie a fare il percorso opposto.

Escluso dunque il nome di McKennie, e qui arriva la novità, ecco l’inserimento di un nuovo giocatore: si tratta di Enzo Barrenechea, il centrocampista argentino classe 2001 che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Frosinone.

Saltato l’affare tra Weston McKennie e l’Aston Villa, motivo per cui si è momentaneamente bloccato l’affare Douglas Luiz-Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio le società stanno optando per una soluzione alternativa. Di seguito quanto scritto dal giornalista di Sky Sport:

“Le due società stanno cercando di nuovo una quadra, cambiando le carte in tavola e inserendo nella trattativa un nuovo nome, quello di Enzo Barrenechea. Ormai McKennie è definitivamente tagliato fuori dallo scambio, e soprattutto l’Aston Villa ha dato alla Juventus il suo ok per queste nuove condizioni del trasferimento. Adesso dunque si cercherà di far quadrare i conti: nel “maxi-scambio” ci saranno, oltre a Douglas Luiz, Barrenechea e Iling Jr, e i bianconeri verseranno comunque un conguaglio in favore degli inglesi”.

fonte: tuttojuve