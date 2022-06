La Juve ha pronte due alternative a Di Maria

Aspettando la fine della telenovela Di Maria, l’attacco della Juventus è ridotto ai minimi termini nonostante si stia provando a disegnare una Juve col 4-3-3. Si procede comunque sul tavolo delle alternative allo stesso Di Maria.

Di Maria, le alternative della Juventus

Dal Brasile si intensificano le voci che vogliono l’agente Giuliano Bertolucci determinato a sbloccare la situazione attorno al suo assistito David Neres in uscita dallo Shakhtar. La Juve è la sua destinazione ideale a tal punto da mettere in standby anche quel Benfica che per primo si era fatto sotto.

Tutta un’altra storia invece quella legata a Filip Kostic. L’offerta di rinnovo dell’Eintracht è stata messa nel cassetto mentre strizza l’occhio al campionato italiano: decide la Juve se affondare il colpo.