Juve, Elkann incontra Thiago Motta per fissare gli obiettivi

E’ iniziato ufficialmente il nuovo corso bianconero con Thiago Motta in panchina. E John Elkann stamattina ha fatto gli onore di casa. Come riporta infatti SkySport, il dirigente ha fatto visita alla Continassa in compagnia del presidente Gianluca Ferrero e dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino e del responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve, dirigenza bianconera alla Continassa

Una visita per accogliere e dare un messaggio importante di appoggio e coesione al nuovo allenatore ma anche per fare il punto in vista della nuova stagione, approfittando del raduno a Torino iniziato ieri dopo i primi test fisici al J Medical. Le parti infatti si incontreranno in ufficio durante la giornata per definire gli obiettivi di questa nuova stagione e tracciare le prossime mosse di mercato.

Sono arrivati Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram ma non finisce di certo qui, anche se per i prossimi step saranno necessarie le cessioni. Mentre Motta ha intanto annunciato la cessione a sei giocatori, nel mirino ci sono soprattutto altri tre colpi per la formazione titolare: un difensore che potrebbe essere Jean-Clair Todibo, un trequartista che risponde al sogno estivo Teun Koopmeiners e un esterno destro che potrebbe essere Jadon Sancho.