Juve fa auguri a Pogba. E i tifosi: “Torna a casa!”

Juve fa auguri a Pogba – I tifosi non lo hanno mai dimenticato. E la Juve…neanche. Paul Pogba compie 28 anni e viene sommerso dall’affetto di tutto il mondo dei social. Il club bianconero lo ha festeggiato dedicandogli un post su Instagram (“Happy birthday, Paul! #FinoallaFine #ForzaJuve”) e un video sul proprio sito con i momenti più belli passati a Torino.

Immagini che per il popolo della Juve significano bei ricordi e successi. “Riportatelo a casa” scrive un utente.

Juve fa auguri a Pogba, la reazione dei tifosi

“Da quando sei andato via, il centrocampo non è più lo stesso” ricorda invece un altro tifoso. Chissà che Paratici non accolga le richieste dei suoi tifosi, desiderosi di vedere più competitivo un reparto che in stagione ha dovuto fare i conti con parecchie assenze. Chi non ha dimenticato il compleanno dell’attuale giocatore dello United è Paulo Dybala, che in una story ha scritto “feliz cumple, hermano”.

fonte: tuttosport.com