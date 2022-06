La Juve prenderà Kostic ad una condizione

Se il 34enne argentino ex Psg Angel Di Maria è il primo obiettivo della Juventus, non sono assolutamente da escludere eventuali alternative. Ad esempio Filip Kostic, serbo dell’Eintracht Francoforte. Ne parla Tuttosport.

Di Maria-Juventus, Kostic l’alternativa

Di Maria non vede l’ora di ricevere il semaforo verde per Torino. In “casa Juve” sono più prudenti, ma fiduciosi. È il nome più concreto, in questo momento, ma non è l’unico esterno d’attacco sul taccuino di Cherubini. Il dirigente negli ultimi giorni ha preso informazioni anche su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e su Domenico Berardi del Sassuolo, senza dimenticare Nicolò Zaniolo della Roma.