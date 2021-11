Juve, Ihattaren si ritira dal calcio giocato?

Mohamed Ihattaren, classe 2002, è stato acquistato dalla Juventus la scorsa estate: il club bianconero lo ha girato in presto alla Sampdoria: zero minuti giocati, solo una panchina il 12 settembre contro l’Inter. Da quasi un mese ha lasciato Genova per motivi familiari, tornando in Olanda.

ADDIO AL CALCIO? – Recentemente il ds blucerchiato, Daniele Faggiano, aveva parlato di Ihattaren come un calciatore di qualità, ma che era arrivato “fuori allenamento. Poi è successo qualcosa a livello famigliare“. La morte del padre, nel 2019, era stato un fulmine a ciel sereno per l’allora 17enne.

La Juve ha puntato su di lui, ma adesso – come la Samp – ne avrebbe perso le tracce. Secondo alcuni media olandesi, Ihattaren soffrirebbe di una forte depressione, manifestatasi due anni fa dopo la scomparsa del papà: starebbe addirittura pensando di dare l’addio al calcio.

Al momento, però, l’indiscrezione non è stata né confermata né smentitadalla Juventus e dalla Sampdoria.

ihattaren-olanda

fonte: ilbianconero.com