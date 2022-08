Brambati attacca: “La Juve malissimo sul mercato!”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, su Tmw Radio, per commentare la gestione del mercato da parte della Juve.

Intervista Brambati Juve

“I bianconeri stanno operando malissimo. Questo perché uno dei due dirigenti che se ne occupano non capisce nulla di calcio, per sua stessa ammissione, e l’altro non ha lo spessore e il carisma per sedersi a tavoli importanti”. “Ripeto, stiamo vedendo una gestione come non la si vedeva da tanti anni, è un mercato portato avanti quasi senza alcuna competenza”