Juve, ipotesi clamorosa: offerto Luis Suarez!

Direttamente dall’estate 2020 spunta Luis Suarez per la Juventus. L’uruguaiano ha appena chiuso la sua esperienza biennale all’Atletico Madrid. L’attaccante ha 35 anni, è svincolato, sta cercando una nuova sistemazione. È stato offerto dai suoi agenti alla Juventus, che non ha chiuso la porta.

Suarez offerto alla Juventus

Come racconta la Gazzetta, è considerato un “piano B” che può essere promosso in base ai futuri sviluppi del mercato. Non è un’alternativa “tecnica” a Di Maria, ma un giocatore equivalente a livello di status e abitudine alla vittoria. Nella squadra di Allegri potrebbe agire da vice-Vlahovic ma anche da spalla del serbo in un 4-4-2.

Non esiste ancora una reale trattativa, il club bianconero ha raccolto disponibilità e informazioni ma prima vuole capire gli sviluppi.