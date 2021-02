Juve Kean, il punto della situazione con l’Everton

Juve Kean – Questa settimana vi abbiamo documentato l’ottima prestazione di Moise Kean con la maglia del Paris Saint-Germain contro il Barcellona in Champions League. Una performance che ha risvegliato i rimpianti per non averlo tenuto, ma soprattutto non averlo ripreso.

Juve Kean, la situazione con l’Everton

Se infatti nel 2019, come ricostruisce con cura Tuttosport, il giovane centravanti italiano è stato venduto all’Everton per necessità, date le mancate partenze degli altri attaccanti in odore di possibile cessione (Dybala, Mandzukic, Higuain), realizzando così una plusvalenza da quasi 30 milioni di euro, la scorsa estate Fabio Paratici ha provato a riportare il giocatore in bianconero, ma Kean ha preferito il PSG dove sta trovando spazio e gol al posto o al fianco di Mauro Icardi.

E IL FUTURO? – Il quotidiano torinese, ripreso anche sui media francesi come Le 10 Sport, afferma però che la volontà della Juve sarebbe sempre quella di riprendersi il figliol prodigo, cercando con l’Everton (che ne detiene tuttora il cartellino: al PSG è in prestito secco) un accordo di prestito.

Una punta, anche solo di riserva, serve come il pane a Pirlo, che da par suo è un estimatore di Kean. Bisogna anche vedere cosa vorrà fare il PSG, se scucire i 70 milioni di euro richiesti dall’Everton per cederlo a titolo definitivo o dedicarsi ad altri obiettivi (si vocifera di un interessamento per Lionel Messi…).

kean-gol-everton

fonte: ilbianconero.com