La Juve può prendere sia Kostic sia Di Maria, il motivo

Nei progetti di queste settimane dovevano stare uno a destra e uno a sinistra di Vlahovic. Aspettando Chiesa, Filip Kostic e Angel Di Maria possono completare il tridente di casa Juve. La Gazzetta ne spiega i motivi.

Tridente Juve con Kostic e Di Maria

Filip Kostic è un serbo di 29 anni, unica vittoria in carriera l’Europa League di qualche settimana fa. Angel Di Maria, argentino, 34 anni, pluriscudettato in tre paesi e in cima a due continenti con Real e Argentina. Non potrebbero essere profili più diversi, non sono alternativi né in competizione, nei progetti bianconeri.

Insieme possono garantire voglia di imporsi ai livelli più alti (l’ex Eintracht) e l’esperienza di chi sa come si vince e ha giocato con tutti i più grandi (l’ex Psg). In ciò che più conta, l’impatto sul campo, che i due obiettivi “offensivi” della squadra bianconera si combinerebbero bene fra loro e con le esigenze della Juventus.