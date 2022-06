Il difensore centrale senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly potrebbe essere un obiettivo della Juventus? Ne parla Tuttosport.

La Juve piomba su Koulibaly, può liberarsi gratis

Il difensore è un problema contrattuale, è sotto contratto con la società del presidente De Laurentiis sino alla prossima stagione. Dal giugno 2023 si svincola a parametro zero. Il Napoli lo valuta 30 milioni, lunedì prossimo compirà 31 anni. Allegri non vuole perdere punti sotto il profilo dell’esperienza con l’addio al nostro campionato di un pilastro come Giorgio Chiellini.