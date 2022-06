La Juve vuole Koulibaly, c’è un tesoretto

La Juventus vorrebbe proseguire con De Ligt e sogna di affiancargli Kalidou Koulibaly in una coppia da sogno che avrebbe pochi rivali pure in Europa. Ma in caso di offerte davvero irrinunciabili, allora alla Continassa comincerebbero a fare qualche valutazione. Ne parla Tuttosport.

Tesoretto Juve per Koulibaly

E a quel punto – in caso cioè di cessione di De Ligt – prendere Koulibaly non sarebbe più una possibilità, bensì una necessità, in un reparto che ha già perso un leader carismatico del calibro di Chiellini . L’affare con il Napoli si prospetta in salita, ma già i 20 milioni di Demiral consentono alla Juventus di avere un tesoretto da investire, figuriamoci in caso di vendita multimilionaria di De Ligt, che però il club bianconero cercherà di scongiurare.