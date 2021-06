Juve-Locatelli, si attende il nuovo tecnico del Sassuolo

Juve-Locatelli – E la Juve bussò, alle porte degli Europei. L’obiettivo non l’ha mai nascosto, del resto: è quel Manuel Locatelli che fa gola e speranze in casa bianconera. Proprio il centrocampista ex Milan e oggi al Sassuolo sarebbe il gran colpo del mercato juventino, almeno di quello in tempi di pandemia e senza cessione di Cristiano Ronaldo.

Allegri vuole chiudere per un centrocampista di costruzione e magari sondare il mercato per un’altra punta (oltre Morata): il primo nome è proprio quello del pupillo di De Zerbi.

Juve-Locatelli, ecco cosa sta succedendo

LA FORMULA – Ecco: partiamo però dalle discrepanze. La prima riguarda le tempistiche: Locatelli e il Sassuolo vorrebbero aspettare gli Europei, la Juve invece spinge prima che si entri nella fase finale, almeno per trovare un accordo senza scherzi e senza tentativi al rialzo.

Chiaramente, il coltello sembra dalla parte neroverde del manico, con Carnevali in attesa della consacrazione del ragazzo così da fissare il prezzo intorno a quei 40 milioni finora solo immaginati. Cifra che per i bianconeri è uno scoglio importante. Cifra che però può essere aggirata. Come? Attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica che possa essere di gradimento al nuovo allenatore del Sassuolo (c’è Giampaolo in attesa): Rovella è un’opzione, ma… prima deve tornare. E nell’accordo con il Genoa c’è un altro anno di prestito gratis…

