La Juve torna su Molina, può sostituire Cuadrado!

In questi giorni si è riaccesa la pista Juventus per arrivare a Nahuel Molina dell’Udinese, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Molina Juventus, le ultime

L’esterno argentino è stato individuato come l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Cuadrado, anche nel caso dovesse restare apure la prossima stagione. La valutazione è più vicina ai 30 milioni che ai 25. L’intenzione Juve è di giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza, cercando formula conveniente e puntando ad abbattere la richieste dell’Udinese: proposta da 15 milioni più bonus, che salvo sorprese verrà respinta.