La Juve torna su Morata, Allegri vuole un colpo

In attesa del recupero di Chiesa, nel 4-3-3 di Allegri manca un esterno offensivo a sinistra. È ovvio che Allegri si aspetti un rinforzo di qualità nel reparto, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri vuole Morata

Fosse solo per Max, ci sarebbe già un nome e cognome designato: Alvaro Morata. L’allenatore non ha perso la speranza di riaverlo alle sue dipendenze, la Juve potrebbe presto cercare di rinegoziare con l’Atletico, che ha reso noto il prolungamento del contratto sino al 2024. La stagione in più sul contratto renderebbe, almeno sulla carta, di nuovo percorribile anche la strada del prestito. Alvaro tornerebbe volentieri per la terza volta a Torino, ma solo una cessione remunerativa permetterebbe al club spagnolo di dare la caccia a un sostituto. Quanto serve? Circa 20 milioni.