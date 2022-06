La Juve punta Paredes, incastro possibile col PSG

Ci saranno movimenti a centrocampo, non solo con Pogba. La Juventus cerca un rinforzo in più, ma prima deve sfoltire come racconta Tuttosport.

Incastro Juve PSG per Paredes

La sensazione è che a breve si possa trovare l’accordo per la risoluzione del contratto di Aaron Ramsey, si libererebbe uno spazio. Non l’unico, pperché Arthur è sacrificabile e Rabiot sarebbe intenzionato a cambiare aria. In mezzo i bianconeri puntano Paredes è l’incastro possibile è con Moise Kean: va prima riscattato dall’Everton. Poi il club bianconero potrebbe tornare alla carica con il Psg per proporre uno scambio con Leandro Paredes: l’argentino possiede le caratteristiche funzionali per il centrocampo di Allegri e sarebbe un affare a basso costo.