Juve su Pau Torres! Tutti i dettagli

Pau Torres ha un contratto sino al 30 giugno 2024 con il Villarreal. Hanno stretto un patto: se in estate arriva la proposta giusta per entrambe le parti, ci si saluta con una stretta di mano. E piace alla Juventus, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Pau Torres Juventus, le ultime

I contatti tra le due società sono attivi da giorni: ha una clausola rescissoria da 65 milioni di euro, ma il club spagnolo ha fissato in 50 milioni la richiesta per lasciarlo partire. La Juve, per ora, ragiona intorno ai 35-40 milioni. La distanza c’è, ma da quanto filtra dall’entourage del giocatore, il Villarreal è ben disposto a trattare.