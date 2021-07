Juve-PSG, tetris Icardi: le conferme dalla Francia

Juve-PSG – La Juventus, tra i vari nomi che vaglia per l’attacco come punta da aggiungere alla batteria offensiva da mettere a disposizione di mister Allegri, mira anche a Mauro Icardi.

Juve-PSG, situazione Icardi e Mbappè

Vi abbiamo parlato in questi giorni dei contatti tra il centravanti ex Inter e Massimiliano Allegri, e del benestare del Paris Saint-Germain a lasciarlo partire per un’offerta congrua. Offerta che la Juve attualmente faticherebbe a racimolare, ma che potrebbe tramutarsi in uno scambio con un certo CR7…

Da L’Equipe arrivano nuove conferme sui contatti Juve-Icardi. Ora però la palla passa a… Kylian Mbappè: solo se lui fosse ceduto (si parla del Real Madrid) allora il PSG potrebbe essere interessato a prendere Cristiano Ronaldo, e in quel caso Maurito potrebbe entrare nell’operazione. Un tetris triangolare che, ad oggi, sembra che possa essere sbloccato solo da Mbappè.

icardi-psg

fonte: ilbianconero.com