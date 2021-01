Juve Quagliarella – “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. #ForzaSamp”

Con questo messaggio, e annessa foto con mano sul cuore e maglia blucerchiata indosso, Fabio Quagliarella risponde alle voci insistenti che lo vogliono vicino alla Juventus per trasferirsi in bianconero come “quarta punta” nel mercato di gennaio.

MA QUAL ERA LA SITUAZIONE? – Le parole di Ranieri (“La Juve? Un bel premio per lui”) e le scelte tecniche dello stesso allenatore della Samp, che ha lasciato Fabio Quagliarella in panchina per tutta la durata del match vinto contro l’Inter, infine il video del suo enigmatico sorriso dopo il fischio finale della partita vinta dalla Sampdoria sui nerazzurri.

Juve Quagliarella, ecco cosa sta succedendo

Il tutto permeato dalla consapevolezza, alimentata anche dalle voci confermate dal Secolo XIX e da Goal.com, dell’interesse concreto della Juventus per il suo ex centravanti all’interno del valzer della quarta punta che caratterizzerà il mercato di gennaio bianconero.

La Samp da par suo sarebbe pronta ad assecondare la volontà di Quagliarella: da un lato l’occasione di tornare a vestire di nuovo quella prestigiosa maglia che gli ha fruttato titoli e soddisfazioni, dall’altro la riconoscenza verso il club blucerchiato e l’offerta di rinnovo che da lì arriverà. Si parla di 750 mila euro più bonus di stipendio.

Per quanto riguarda i discorsi con la Juventus, ci sarebbe distanza sull’eventuale durata del contratto: la Juve gli proporrebbe di firmare solo per questa stagione, mentre Quagliarella vorrebbe un accordo fino a giugno 2022. Una distanza ribadita dal diretto interessato via social…

fonte: ilbianconero.com