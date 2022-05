Juve, rinforzo a sorpresa in Bundesliga

Filip Kostic è il candidato più forte in casa Juventus per rinforzare la fascia sinistra: l’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte ha un cartellino in scadenza nel 2023 che ne riduce il prezzo, e la cosa può aiutare.

Kostic-Juve, i dettagli

In carriera ha fatto tutti i ruoli sulla fascia sinistra, dal terzino all’attaccante esterno, ma il meglio lo dà quando si tratta di suggerire o crossare. L’estate scorsa aveva un accordo con la Lazio, che però non ha mai trovato un punto d’incontro con il club tedesco.

Oggi l’Eintracht parte da una valutazione di 15 milioni, ma sa che il serbo a gennaio possa firmare con un altro club senza indennizzo. La Juve sta valutando: prezzo del cartellino e ingaggio (2,5 milioni) sono abbordabili e compatibili con la politica del club.