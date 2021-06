Juve-Ronaldo – Cristiano o non Cristiano? Ogni giorno in cui si fa un ragionamento sul futuro della Juventus, il punto interrogativo è enorme ed è tutto sulle spalle del numero Sette. Continuerà o no alla Juventus? L’abbiamo raccontato tante volte su IlBianconero.com: sarà lui a decidere, anche e soprattutto in virtù delle offerte che gli arriveranno.

L’intenzione è quella di salpare su una squadra pronta a vincere la Champions, magari di offrirgli l’ultimo biennale a cifre importantissime. Il Psg può essere un’opzione, il Manchester United pure: nessuna delle due è andata a bussare alla porta bianconera con convinzione. E pensare che la Juve chiede ‘solo’ 30 milioni per il capocannoniere della scorsa Serie A.

Juve-Ronaldo, ecco cosa sta succedendo

POSSIBILITA’ PERMANENZA – Ora: conoscendo la voglia di Ronaldo di partire – Mendes si è attivato per sondare il terreno nei migliori salotti del mercato -, anche la Juve sta immaginando un futuro senza il portoghese. E aspetta. Con calma e senza nervosismo, anche perché Ronaldo ha già fatto capire di volersi concentrare esclusivamente sugli Europei.

E Allegri? Per ESPN, il contatto tra le parti c’è già stato: avranno parlato delle idee per il presente e per il futuro, consapevoli che tutto potrebbe finire davanti a una buona proposta per CR7. Allegri non si dispererebbe: l’ha confermato anche Galeone. Anzi, potrebbe essere l’assist giusto per illuminare chi finora è stato attorno al Sette. Tipo il Dieci: Paulo Dybala, più vicino al rinnovo.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: ilbianconero.com