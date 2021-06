Juve-Sassuolo, inizia la trattativa per Locatelli

Juve-Sassuolo – Avanti tutta per Manuel Locatelli. In questi giorni il giocatore non vuole sentir parlare di mercato perché è concentrato sull’Europeo, ma fuori dal campo la Juventus sta facendo i primi passi per anticipare tutti sul centrocampista classe ’98: oggi è la giornata X nella quale i dirigenti bianconeri incontreranno il Sassuolo e inizierà ufficialmente la trattativa.

La Juve vuole accelerare la situazione per evitare di essere anticipata dalla concorrenza e non rischiare che aumenti il prezzo viste le prestazioni positive.

Juve-Sassuolo, trattativa in corso per Locatelli

LA CONTROPARTITA – La cifra – per ora – è fissata sui 40 milioni di euro, il giocatore piace anche a Manchester City, Liverpool e Borussia Dortmund e negli ultimi giorni si è informato anche il Barcellona. Il Sassuolo non ha fretta di vendere perché non ha bisogno di liquidità, ha aperto alla possibilità di inserire contropartite tecniche e il profilo che piace di più è quello di Radu Dragusin, per il quale bisognerà trovare un accordo sulla valutazione.

Il difensore classe 2002 promosso in prima squadra da Pirlo piace da tempo ai neroverdi che l’avevano già chiesto alla Juve nell’eventuale operazione Scamacca, e ora l’hanno individuato per sostituire Marlon ceduto allo Shakhtar Donetsk.

LA FORMULA – L’idea della Juventus è quella di provare a mettere in piedi un’operazione simile a quella intavolata con la Fiorentina un anno fa che ha portato Federico Chiesa in bianconero: la proposta bianconera, secondo quanto riporta Sky, sarà un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Una formula che dovrà essere discussa con il Sassuolo, il quale ha aperto anche a una rateizzazione del pagamento a patto che, tra parte cash e contropartite tecniche, si arrivi a 40 milioni di euro. Un gioiello per il centrocampo di Allegri, la Juve accelera per Locatelli.

fonte: ilbianconero.com