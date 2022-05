Juve su Gabriel, richiesta choc dell’Arsenal

Giorgio Chiellini lascerà la Juventus e andrà sostituto adeguatamente dalla società bianconera. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

L’Arsenal fa il prezzo per Gabriel

L’ideale per sostituire un pilastro come Chiellini sarebbe ingaggiare un difensore dello stesso piede come il brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes, brasiliano di 24 anni in forza all’Arsenal escluso in extremis da un posto in Champions League.

Come raccontano i quotidiani specializzati, il nome di Gabriel non è nuovo, ma se i Gunners continueranno a chiedere almeno 45 milioni di euro sarà dura entrare in azione per un suo eventuale acquisto. Costerebbe meno il cartellino di Koulibaly del Napoli, che non ha un contratto fino al 2025, come nel caso di Gabriel, bensì un’intesa in scadenza nel 2023.