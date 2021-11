Juve su Pogba, Raiola: “Dicembre è il mese dei sogni…”

Juve su Pogba – Paul Pogba, atavico sogno di mercato della Juventus agnelliana e allegriana. Il ritorno in bianconero del centrocampista francese stuzzica l’immaginazione dei tifosi juventini, in un momento storico oltretutto di carenza qualitativa proprio in quel reparto.

Juve su Pogba, le parole di Raiola

A commentare la situazione ci ha pensato lo stesso procuratore Mino Raiola ai microfoni Rai: “Dicembre è il mese dei sogni, ma è meglio non parlare di lui. Se qualche ex giocatore del Manchester United non parla di me e Paul credo che non lavorerebbe più”.

Insomma, i lavori per il rinnovo-non rinnovo di Pogba coi Red Devils continuano. Nel frattempo, si valutano tutte le alternative valide. Tra cui la Juve, per quanto difficilissimo a causa di certi costi.

mino-raiola-primo-piano

fonte: ilbianconero.com