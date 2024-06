Secondo Gazzetta, la Juventus segue Vitor Roque, 19enne attaccante del Barcellona. In Catalogna è tempo di valutazioni e tra queste c’è anche l’ipotesi di prestare la giovane punta dopo il poco spazio riservatogli negli ultimi mesi nonostante il maxi investimento. La Juventus ha ascoltato e preso nota, ma non ha chiuso la porta a priori. Se ne riparlerà più avanti in caso di via libera blaugrana all’affitto e di sfoltimento del reparto offensivo bianconero.

fonte: tuttojuve.com