La Juve vuole Koulibaly: definita la strategia per prenderlo

La Juventus cerca un rinforzo in difesa, ed il primo nome sarebbe quello di Kalidou Koulibaly del Napoli. Ne parla Tuttosport.

Difensore Juventus, Koulibaly a quali condizioni?

È una sfida a scacchi quella tra Koulibaly e De Laurentiis: finora l’unica risposta ottenuta è niente rinnovo al ribasso per il 30enne, che non vuole ridursi l’ingaggio di 6 milioni spalmandolo su più anni e finendo così per guadagnarne 4 a stagione.

La Juventus è fiduciosa perché il senegalese è in cima alla lista di Allegri. Trovare un accordo per prenderlo ora appare un’operazione complicata, il Napoli lo valuta intorno ai 40 milioni.

Il ds Cherubini ha un piano: non dovesse andare in porto in questi mesi, si tratterebbe di aspettare una stagione. Al netto di un prolungamento last minute e della concorrenza, Barcellona in primis.

Nell’operazione potrebbe entrare anche Merih Demiral: dopo la stagione in prestito all’Atalanta, “rischia” di non essere riscattato dal club bergamasco.