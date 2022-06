La Juve punta Zaniolo, la strategia per prenderlo

Se la Juve incassasse 120 milioni o poco meno dalla cessione di De Ligt, chi arriva poi? Non solo un difensore, ma anche un rinforzo in un altro ruolo come racconta la Gazzetta dello Sport.

Zaniolo Juve, incontro con l’agente

Un nome su tutti, Nicolò Zaniolo, ai ferri corti con la Roma. Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana è previsto un summit con l’agente Vigorelli e i due club. C’è qualche divergenza sulla valutazione, ma disponibilità a trattare. La Juve vorrebbe inserire delle contropartite, ma i giallorossi hanno già risposto picche alle proposte Arthur e Kean. Più probabile, così, che si arrivi a una quadra con una formula “alla Locatelli”: prestito oneroso con obbligo di riscatto a una cifra totale tra i 40 e i 50 milioni.