Juventus su Arnautovic, la strategia bianconera

La Juventus non trascura l’attacco, la ricerca del vice Vlahovic. Come racconta Tuttosport, uno dei due candidati principali è Marko Arnautovic del Bologna.

Juventus su Arnautovic

Domenica ha lasciato il campo a causa di un dolore comunque non preoccupante al ginocchio sinistro. La strategia attendista è legata alla priorità che in questo momento hanno le operazioni relative alla difesa e quella per Zaniolo. Necessità che potrebbe da un lato complicare la trattativa per l’austriaco, perché il Bologna non vuole cederlo e nel caso vorrebbe avere il tempo di trovare un sostituto, dall’altro potrebbe dare però il tempo a Marko e al suo entourage di convincere la società rossoblù a lasciarlo partire, per giocare in una grande. Occasione che, a 33 anni, l’austriaco non vorrebbe perdere.