Juve o Barcellona? Scelta a sorpresa di Di Maria

Tra Juve e Barcellona, Di Maria sceglie il Rosario Central. Almeno sui social, il futuro del Fideo sembra già disegnato come racconta il Corriere dello Sport.

Di Maria Juventus, le ultime

L’argentino, in vacanza in patria, si è fatto fotografare mentre indossa la maglia gialloblù della sua squadra del cuore, personalizzata con nome e numero 11. Lo scatto è un omaggio del club al giocatore; più avanti, si vedrà.

Le due opzioni restano Juve e Barça. Di Maria sembra preferire i blaugrana e quindi tiene in stand-by i bianconeri. I problemi economici dei catalani, però, mantengono ancora in gioco la Signora. L’attesa del Fideo potrebbe non essere infinita.