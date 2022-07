Juventus su Bremer, è sgarbo all’Inter! Le ultime

Col passare dei minuti e delle ore si è cominciato a virare sulla nuova accoppiata Juve-Bremer, mettendo in secondo piano la parola Inter.

Juve su Bremer

Il presidente Cairo ha sentito pronunciare la parolina “40 milioni”, l’ingaggio per il sudamericano sarà di 4.5 milioni di euro bonus compresi. Molto di più rispetto a ciò che l’Inter è disposta a scucire per il cartellino (30+5 di bonus) e il giovane Casadei ma con la formula per Bremer di 8 milioni per il prestito e il resto con l’obbligo di riscatto nella prossima stagione (al giocatore 3 milioni più bonus a stagione). Ora la giornata di oggi dovrebbe risultare quella definitiva per il trasferimento.