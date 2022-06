Juventus su Cambiaso, incontro col Genoa: le cifre

Giornata di grandi appuntamenti ieri per la dirigenza juventina a Milano, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Fra gli altri anche quello con il direttore sportivo del Genoa Johannes Spors per il laterale sinistro Andrea Cambiaso, in scadenza nel 2023.

Juventus su Cambiaso

L’incontro è stato positivo e ha messo le basi per una trattativa: il Genoa spera di ottenere per il difensore 8-10 milioni. Piace anche all’Atalanta e al Bologna, la Juve lavora per inserire nell’affare alcune possibili contropartite.