Juventus, cessione in vista: incasso milionario

Come racconta la Gazzetta dello Sport, priorità assoluta per il Palermo va alla chiusura dell’operazione per Matteo Brunori con la Juventus. Da oggi ogni momento è buono per definire l’affare.

Affare Brunori, quanto incasserà la Juventus

Il percorso è ormai avviato verso il ritorno dell’italo-brasiliano in Sicilia e la trattativa potrebbe chiudersi intorno ai 4 milioni di euro, più eventuali bonus. Tra oggi e domani è previsto un incontro, il secondo dopo quello avvenuto la scorsa settimana, tra Juventus, Palermo e l’entourage dell’attaccante che la scorsa stagione ha dato un contributo fondamentale per la promozione con i suoi 29 gol.