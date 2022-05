Dalla Germania: colpo Kostic, Juventus vicina! I dettagli

Filip Kostic, esterno d’attacco classe 1992 dell’Eintracht Francoforte e della nazionale serba, sarebbe molto vicino al trasferimento alla Juventus.

Affare Kostic-Juventus, le ultime

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Germania, riportate dalla redazione tedesca di Sky Sport, l’affare tra la Juventus e l’Eintracht di Francoforte campione di Europa Lague potrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro, una cifra che sarebbe ritenuta congrua dal club teutonico.

Filip Kostic è stato nominato MVP della finale di Europa League, vinta dall’Eintracht ai rigori contro i Rangers di Glasgow, e sarebbe sponsorizzato dal connazionale Vlahovic, che ne avrebbe parlato molto bene alla dirigenza del club bianconero – sempre secondo la redazione tedesca di Sky Sport.

TuttoJuve ha contattato il collega di Sport Bild Lukas Dombrowski, per parlare di Filip Kostic:

“C’è sicuramente un ottimo feeling con Vlahović, a lui piace giocare in un buon attacco e servire tanti palloni per le punte. Lo abbiamo visto con Jovic e anche con André Silva qualche stagione fa, per cui lo stile e il suo modo di giocare possono essere adatti in qualsiasi club al mondo”

La valutazione dell’Eintracht è di 15 milioni? Oppure è più alta?

“Sì, l’Eintracht sarebbe felice di incassare una cifra intorno ai 15 milioni. Quindi non è sbagliato affermare che il suo valore sia quello, è quasi trentenne ed è ad un anno dalla scadenza del contratto”